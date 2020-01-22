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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استشهاد 8 جنود سوريين في هجوم للإرهابيين على إدلب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:32 م
إدلب
إدلب
ا ش ا
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أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بورينكوف، أن الإرهابيين استهدفوا تجمعات للجيش السوري في منطقة وقف التصعيد في إدلب ثلاث مرات، مما أدى إلى مقتل 8 جنود سوريين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية في مؤتمر صحفي قوله:"تعرضت مواقع الجيش السوري في إدلب لثلاث هجمات من عناصر من الجماعة الإرهابية الحزب التركستاني".

وأشار إلى أن مجموعة من 30 إرهابيا تدعمهم أربع شاحنات صغيرة مسلحة، حاولت التوغل في اتجاه "خربة عزمارين"، والاستيلاء بهجوم مباغت على مواقع القوات الحكومية السورية. وتم صد الهجوم، حيث أسفر القتال عن تصفية 3 إرهابيين وإصابة 7 آخرين، وسقوط ثلاثة جنود سوريين وجرح ثمانية.

وأضاف بورينكوف، أنه وقع هجوم آخر على محور الغدفة أبو دفنة، نفذه زهاء 10 من المسلحين، بدعم من أربع شاحنات صغيرة تحمل رشاشات ثقيلة، ونجم عن الهجوم مقتل مسلحين اثنين وجرح خمسة، وسقوط ثلاثة جنود سوريين وجرح ثمانية.

وعلى محور آخر، حاول ما يصل إلى 20 مسلحا التسلل إلى قرية التح، وجرى التصدي لهم وتم تصفية مسلح، وإصابة ثلاثة آخرين، فيما سقط جنديان سوريان وجرح خمسة آخرون.

وأشار بورينكوف، إلى أن المسلحين يواصلون قصف ضواحي حلب الغربية، وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، قتل 12 مدنيا وجرح 20 آخرون، بينهم نساء وأطفال.

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