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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظ الفيوم: مخطط تنفيذي للحفاظ على بحيرة قارون

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:30 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن بحيرة قارون من البحيرات المميزة فى مصر، وتعتبر ثروة قومية ولها وضع خاص لكونها بحيرة مغلقة.

وأشار محافظ الفيوم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب سرعة الانتهاء، من وضع مخطط تنفيذي لتعود البحيرة إلى سابق عهدها والحفاظ عليها، موضحًا أنه تم أمس انعقاد اجتماع بقيادة رئيس الوزراء، لعرض مقترحات من وزارة البيئة والرى والزراعة وكل السلطات المعنية.

وأضاف الأنصارى أن بحيرة قارون تعد صمام أمان المحافظة، مضيفًا أنه على مدار السنوات الماضية حدثت تغيرات بيئية متعددة بالبحيرة، إلى جانب ارتفاع مستوى الأملاح، وكل ذلك أدى إلى وجود عدد من تحديات للحفاظ عليها كما كانت.

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