رئيس «بوتاجاسكو» يتفقد مستودعات الغاز في الصعيد

تفقد المهندس عمرو المتولى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو، عددا من محافظات الصعيد "الأقصر وقنا والبحر الأحمر".واستهل رئيس بوتاجاسكو، الجولة، بمحافظة الأقصر، حيث عقد اجتماعا مع المستشار "مصطفى ألهم" محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة، تم خلاله الاتفاق على إنهاء مشكلة مستودع بندر الأقصر بمنطقة الحبيل المملوك للمحافظة، ليستمر تشغيله بمعرفة الشركة لتصبح الحصة الشهرية المقررة 30000 أسطوانة مكافئ، وتم الاتفاق على منح الشركة حق امتياز التوزيع على مستوى المحافظة دون التقيد بمكان معين بالمحافظة.كما تفقد المتولى، عددا من مستودعات محافظة قنا، حيث قام بعقد لقاء مع المهندس "سيد شعيب" سكرتير عام المحافظة، تم خلالها مناقشة مشكلة تجديد حقوق الانتفاع لعد 9 مستودعات مملوكة للشركة، وتم الاتفاق على التجديد وإعادة تشغيل مستودعى فرشوط وقوص والذى تم إغلاقهم منذ فترة.وفى محافظة البحر الأحمر، عقد رئيس الشركة لقاء مع نائب محافظ البحرالأحمر وقاموا بالاتفاق على إنهاء تخصيص الموقع الثالث بمدينة الغردقة، والمناطق التي لم يتم توصيل الغاز الطبيعى بها، بالإضافة إلى موقعي سفاجا والقصير لاستغلالهم لصالح الشركة دون أي تكلفة مالية على الشركة.رافق المتولى، خلال الجولة المحاسب مصطفى عبدالفتاح مساعد رئيس الشركة للشئون التجارية، واللواء محمد عثمان مدير الأمن بالشركة، والمحاسب يحيى جاد مدير عام العمليات.