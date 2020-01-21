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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«ديلي ميل»: الفزع ينتاب العالم بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:15 م
كورونا
كورونا
أبوزيد على
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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن انتشار حالة من الفزع الشديد بين مختلف دول العالم، بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا المكتشف حديثا بالصين بمنطقة ووهان، خاصة بعد الإعلان عن إصابة أول حالة بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا القاتل.

ورصد تقرير للصحيفة اليوم الثلاثاء، أن الفيروس يتفشى بشكل سريع حيث أسفر حتى الآن عن إصابة أكثر من 300 شخص وقتل ما يقارب من 6 أشخاص، وذلك منذ ظهوره من أيام قليلة فقط في الصين.

ووصل فيروس كورونا الغامض المنتشر فى الصين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسط مخاوف دولية من تفشى المرض بصورة كبيرة قد تهدد حياة العديد من الأشخاص، خاصة بعد إجتياح الفيروس أربع دول من بينهم الولايات المتحدة، وذلك منذ اكتشافه حديثا فى منطقة ووهان بالصين.

وأصبحت مشكلة الفيروس هى القضية الأولى في الولايات المتحدة بعد أقل من أسبوع من إعلان مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن ثلاثة مطارات ( جون إف كينيدي الدولية -- ولوس أنجلوس - وسان فرانسيسكو ) ستبدأ في فحص المسافرين القادمين من منطقة ووهان بحثًا عن الفيروس.

الفيروس له قدرة كبيرة على الإنتشار، كما أكد المسؤولون في الصين أن فيروس كورونا الشبيه بالسارس، والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهابات الجهاز التنفسي التي تهدد الحياة، يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخربسرعة كبيرة، بما في ذلك عن طريق اللعاب.

وفى إطار الوصول إلى حل سريع لإنقاذ البشرية من كارثة، دعت منظمة الصحة العالمية إلى إجتماع طارىء لبحث سبل الوقاية من الفيروس، وتسعى جامعة بايلور لتصميم لقاح يمكنه التغلب على فيروس كورونا، على الرغم من الكشف عن الفيروس لكن أعراضه تبدوا واضحة على المصابين فهى شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

وتشير "ديلى ميل" إلى إصابة 325 شخصًا بالفيروس في جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك 20 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وارتفعت الحالات إلى ستة أضعاف في غضون بضعة أيام، مع 48 حالة مؤكدة فقط في يناير.

وفى إطار تحقيق سبل الحماية من الفيروس تحقق دولتى أستراليا والفلبين في الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، الذي يسبب الحمى ويمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي، كما منعت كوريا الشمالية مؤقتًا جميع السياح من دخول البلاد بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الصيني.

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