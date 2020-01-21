وزيرة الثقافة تكشف مراحل تطوير معرض الكتاب هذا العام

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن معرض الكتاب هذا العام شهد تطورا كبيرا، لافتة إلى أن نجاح المعرض العام الماضي، والصورة التي ظهر عليها، كان يحتم أخذ خطوات جديدة لاستمرار هذا النجاح.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه بالرغم من النجاح الكبير للمعرض العام الماضي، إلا أنه كان هناك بعض السلبيات تم علاج بعضها في المعرض الحالي.ولفتت إلى أن أجنحة المعرض وصلت إلى 808، بزيادة أكبر من 60 جناحا عن العام الماضي، وعدد الناشرين 900 بزيادة 153 عن العام الماضي، موضحة أن سور الأزبكية يشارك في المعرض الحالي بـ 41 جناحا، وستشارك 40 دولة في المعرض بزيادة 5 دول عن العام الماضي، موضحة أن نجاح المعرض العام الماضي شجع الدول على المشاركة بشكل أكبر.وأشارت إلى أنه تم ابتكار فكرة "سفراء المعرض"، وجرى الاستقرار على شخصيات تؤثر في المجتمع داخليا وخارجيا، مثل زاهي حواس وهاني عازر وسميحة أيوب ومحمود تريزيجيه.