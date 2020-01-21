رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:57 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة كل الحرص على تقديم الدعم اللازم للجنة الوزارية للسياحة والآثار بهدف مساعدتها على تحقيق أهدافها والمتمثلة في تذليل كل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، فضلًا عن تذليل العقبات والتنسيق بشأن كل ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي.

مدبولي: السياحة والآثار من أهم القطاعات المُؤثرة في الاقتصاد المصرى ونعمل علي إحداث دفعة كبيرة به

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الغرض الأساسي من تشكيل هذه المجموعة يتمثل في رؤية الحكومة أن هذا القطاع يُعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ولذا يتطلب الأمر أن نعمل على إحداث دفعة كبيرة بهذا القطاع، ونحن لدينا في هذا الإطار إمكانات كبيرة للغاية.

وأضاف مدبولي: "نستهدف زيادة ومضاعفة عدد السائحين الذين يأتون إلى مصر خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الوزارات المتداخلة في هذا القطاع، ويتطلب منظومة تعاون وتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدني، وكذا التأكد من أن مستوى البنية والمنشآت السياحية طبقًا لأعلى المستويات، خاصة من الناحية التشغيلية، وجودة الخدمات المقدمة بها".

وثمّن رئيس الوزراء ما قامت به وزارة السياحة من جهود ملموسة في هذا الملف، وأن هناك تصنيفًا للفنادق والمنشآت السياحية تم إعداده، لافتًا إلى أن المبادرة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع البنك المركزي لدعم القطاع هدفها رفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية وكذا التوسعات في هذه المنشآت.

رئيس الوزراء يُشدد علي تيسير إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة.. والموافقة على لجنة دائمة برئاسة وزير السياحة والآثار للمتابعة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التيسير في إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة في قطاع السياحة، مُؤكدًا على ضرورة وضع برنامج زمني لاستخراج هذه التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين، بدلًا من سنتين حاليًا، قائلًا: هذا واقع يجب تغييره، وسنضع تصورًا كاملًا لكل تراخيص وتصاريح المنشآت السياحية، بما يضمن تيسير الإجراءات، فهذا أمر مهم للغاية، وعلينا بعد ذلك متابعة التزام هذه المنشآت بالضوابط والمعايير المُيسرة التي وضعناها.

الاتفاق علي آليات مُيسرة لاستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية

وخلال الاجتماع الأول للجنة، تقدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إلي رئيس الوزراء بالشكر علي تشكيل اللجنة الوزارية وعلي الدعم الذي تم تقديمه لها لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أهمية اللجنة باعتبارها من أهم اللجان، التي ستسهم في التغلب علي المشكلات التي تواجه النشاط السياحي والأثري ومنظومة النقل، واستعرض الوزير عددًا من الموضوعات في مقدمتها التكليف الرئاسي المُتعلق باختصار الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في ضوء تعدد الجهات المانحة للتراخيص وموافقات التشغيل وأعمال التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، وقيام جهات عديدة بتحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية؛ الأمر الذى يتسبب في ارتفاع إجمالي تكاليف المنتج السياحي المصري مقارنة مع نظيره في دول أخري، ومن ثم التأثير علي قدرته التنافسية.

وفي هذا الصدد تمت الموافقة علي التوصية التي عرضها الدكتور خالد العناني بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى أن تكون اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وتكون مهمتها متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وكذلك تجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من مُتخذى القرار من مختلف الجهات، منها (وزارات الداخلية، والصحة، والنقل، والبيئة، والموارد المائية والرى، والقوي العاملة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظة المعنية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة سلامة الغذاء). وفي الإطار نفسه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي آليات مُيسرة لاستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية.

كما استعرض وزير السياحة والآثار عددًا من المقترحات الخاصة بتيسير الحصول علي التأشيرات للسائحين الوافدين.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة موافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة في أي رسوم متصلة بالنشاط السياحي، وذلك علي نحو يكفل الحفاظ علي انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والأثرية، وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"السياحة" تتفق مع "المالية" على تقديم الفنادق للضريبة العقارية

متحدث البرلمان: واثقون فى قدرة مصر على تنظيم كأس أمم إفريقيا

المنشآت السياحية: إعداد منظومة الكترونية لبيانات العاملين

أهم أهداف قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

طوارئ في مطار القاهرة.. والسبب «كورونا 2»

منذ حوالي 19 ساعة

مصادر: عزام التميمي ومعتز مطر متزوجان عرفيًا.. والظهور الإعلامي مقابل صمت الفتيات

منذ يوم

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

أسرار المكفر الأعظم سيد قطب في فيلم وثائقي على DMC

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

شكاوى وأخطاء فى امتحان «إنجليزى الإعدادية» بالقاهرة

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتي عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتي عشان أبوسك»

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

منوعات

اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

صلاح «2013-2020».. 3 صور تكشف الفارق الهائل

اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

«الصحة البريطانية» تكشف طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

اليوم انطلاق الملتقى المصري للتحريك في دورته الثانية

اليوم الإعلان عن الفائزين بجائزة فاروق حسني للثقافة والفنون

«يوم وليلة».. حكايات الطيبة والفساد عند أم هاشم

ديوان «مقاطع من سفر الهروب» بقصر ثقافة بورسعيد