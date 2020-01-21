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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق نار في مطعم بـ« لوس أنجلوس» الأمريكية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:45 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ا ش ا
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شهد مطعم بأحد المراكز التجارية بحي (سنتشوري سيتي) في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية؛ إطلاق نيران مما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة.

وأوضحت الشرطة - وفقًا لقناة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج لأنه في حالة خطيرة، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب إطلاق النار.

وأضافت الشرطة أنها تبحث عن ثمانية من المشتبه بهم فروا من مكان الحادث، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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