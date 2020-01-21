مصاب فى حادث تصادم بمحور صفط اللبن

أصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور صفط اللبن القادم من الجيزة، في اتجاه محور 26 يوليو، مما تسبب في شلل مروري.تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى محور صفط اللبن اتجاه محور 26 يوليو، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية، ورفع حطام الحادث، كما جرى نقل المصاب إلى المستشفى.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة.