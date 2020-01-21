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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:03 ص
القهوة
القهوة
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للقهوة فوائد عديدة بينتها الدراسات الحديثة، مثل زيادة التحمّل البدني للرياضيين، وزيادة التركيز، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، والوقاية من سرطان القولون، لكن في حالة ارتفاع ضغط الدم تشكل القهوة خطرًا حتى لو كان الارتفاع طفيفًا.

وحذّرت دراسة أوروبية من مخاطر شرب القهوة مع عدم تلقي علاج لضغط الدم المرتفع.

وقد قام الباحثون في هذه الدراسة التي أجريت في إيطاليا بدراسة العادات الغذائية لـ1201 مريض بضغط الدم غير مصابين بالسكري أعمارهم بين 18 و45 عامًا، وكانت حالات ارتفاع الضغط لديهم خفيفة ولا يتلقون علاجًا.

وتم تعريف من يشربون القهوة بأنهم من يشربون كوبًا واحدًا على الأقل يوميًا من القهوة التي تحتوي على الكافيين، وكان من بين المشاركين 26.3 بالمائة لا يشربون القهوة، و62.7 بالمائة يشربونها باعتدال، و10 بالمائة يشربونها بكثافة.

وتمت متابعة المشاركين لفترة، وحدث خلال المتابعة 60 حالة صحية مرتبطة بمشاكل القلب الوعائية، كان 80 بالمائة منها أزمات قلبية.

وتؤكّد هذه النتائج مخاطر شرب القهوة إذا كان ضغط الدم مرتفعًا من دون تناول أدوية تساعد على ضبطه.

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