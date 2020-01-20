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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب صوتي يفضح العلاقة المشبوهة للأجير محمد علي بالإخوان

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:16 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تسريبات جديدة تفضح الأجير الهارب محمد علي وعلاقته المشبوهة مع الإخوان.

وفي التسريب، المُذاع ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، يدور حديث بين محمد علي وشخص يدعى هاني صبري، وهو أحد خدام جماعة الإخوان في تركيا.
ويقول "صبري"، خلال التسريب، مخاطبا محمد علي: "إحنا معاك وتحت أمرك وكلنا متغربين ومطاردين، واحنا معاك بكل صفحاتنا، ومجموعات ماسنجر وتليجرام وكنا عاوزين نتواصل معاك من زمان".

وأضاف: "الحركة الشعبية، اللي أنا بقودها مع 3 آخرين، مش سرية وعلى العام، لكن السري فيها بعض اللجان النوعية الخاصة بالتنظيمات ومحدش يعرف المجموعات الخاصة اللي دورها تعمل فيديوهات وشغل الإعلام".

وواصل: "إحنا فكرتنا نؤمن بالعمل الجماعي، ونعتمد إننا نتكلم بلسان الشعب المصري، ومعانا كل التيارات وبنتكلم بأسلوب المواطن المصري زي أسلوبك، عشان كل الناس تفهمه، وقت ما يكون في لحظة فارقة لازم تكون في قيادات تقود الناس الغاضبة، عشان الفعاليات تنجح".

وأردف: "عندنا ناس بتدرب على الكر والفر، وقذف الطوب، والحاجات دي مش بتضر حد، وطبعا مفيش حد بيعمل ثورة دون دعم دول وكيانات".

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