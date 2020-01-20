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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خريطة ضحايا البلطجة.. أسيوط والقاهرة الأعلى ودمياط الأقل

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:03 م
البلطجة
البلطجة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ضحايا حوادث الاعتداءات بأساليبها المختلفة سجل عددهم 903 حالات وفاة خلال عام 2018، ليحتل المرتبة الرابعة بين أكثر الأسباب وراء حالات الوفاة غير الطبيعية للمصريين مؤخرًا، خلفًا لحوادث الطرق والغرق والسقوط.

ويشير تقرير الإحصاء، إلى أن محافظة أسيوط سجلت أكبر عدد لضحايا الاعتداءات على مستوى الجمهورية بعدد 181 حالة، تليها القاهرة بعدد 149 حالة وفاة، ثم محافظة شمال سيناء 76 حالة، والدقهلية بعدد 68 حالة، والمنيا 61 حالة، ومحافظة الإسكندرية بعدد 30 حالة.

بينما تذيلت القائمة محافظات دمياط بحالة واحدة، وجنوب سيناء وكفر الشيخ حالتين بكل منهما، والأقصر 4 حالات، والإسماعيلية 7 حالات وفاة.

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