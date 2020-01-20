حفر 8 آبار جوفية وتسليمها لأهالي النوبة

بدأ قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري ممثلا في الإدارة العامة للمياه الجوفية للوادى والدلتا، معاينة عدد من المناطق الخاصة بالمزارعين وتحديد مناطق الآبار الجوفية بها لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف والمجاري المائية.وقامت الإدارة المركزية للمياه الجوفية للوادي والدلتا برئاسة المهندسة أماني الباز، ومتابعة المهندس سامح سمير مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية لجنوب الوادي، اليوم الإثنين، استكمال أعمال الحفر الخاصة بعدد 8 آبار بوادي الأمل بمحافظة أسوان بحضور مهندسو العملية من تفتيش ابو سمبل وأسوان تمهيدا لتسليمها لأهالي النوبة، لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى.وقال المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، أن القطاع بدأ تنفيذ خطة حفر عدد من الآبار لتوفير المياه للزراعات والأراضى المستصلحة، وتغيير المواسير الأرضية بخامات جديدة للحد من إهدار المخزون الجوفى فى عدة محافظات منها، أسيوط والبحيرة وجنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح وأسوان.