البابا ثيودوروس يكرم راعي كنيسة الشاطبي بالإسكندرية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صاحب الغبطة البابا البطريرك ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، قد ترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في نهاية القداس الإلهي كرم البابا البطريرك ثيودوروس الثاني، راعي الكنيسة المتقدم في الكهنة الأب بتروس مظهر بإعطائه قلادة صليب القديس مرقص الرسول وعصا الخدمة، بمناسبة مرور عشرين عاما على رسامته وخدمته الكهنوتية، وقد احتفلت الكنيسة بالأب الكاهن على هذا التكريم ولخدمته للكنيسة ولهم.يُشار إلى أن البابا ثيودروس الثاني، وُلد باسم نيكولاوس هوريفتاكيس، في يوم 25 نوفمبر 1954، في خانيا في كريت في اليونان، وهو البطريرك الحالي لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، وتم تعيينه في سنة 2004 خلفًا للبطريرك بطرس السابع، ومقره كنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس بمنطقة الظاهر بالقاهرة.