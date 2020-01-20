تشريح جثمان سيدة مسنة قتلت في «مزرعة مواشي» بحلوان

فتحت نيابة حلوان الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد ربيع، المحامي العام الأول للنيابات الكلية، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثمان سيدة مسنة مقتولة، داخل مزرعة للمواشي تملكها.وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، دائرة القسم مفاده، اكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل مزرعة مواشي يملكونها، وسرقة عدد من المواشي.وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى «و.ف»، في مقتبل العقد السادس من العمر، مسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل.وبسؤال شقيقها، أفاد بأن شقيقته تذهب لحلب المواشي فجر كل يوم، لتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.وتشير التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة لصوص مواشي، وأن الجريمة بدافع السرقة.وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.