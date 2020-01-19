قصة «مغطس المسيح» في أقدم كنيسة مصرية

عرض الإعلامي محمود سعد، خلال برنامج "باب الخلق" المُذاع على فضائية "النهار"، تقريرًا عن كنيسة أبي سرجة الأثرية أو كنيسة الشهيدين سرجيوس وواخس، وهي الكنيسة الأثرية المشيدة فوق المكان الذي أقامت فيه العائلة المقدسة أثناء رحلة الهروب وبها مغارة الهروب عند الهيكل، وموقعها الحالي هو ما يُعرف باسم مجمع الأديان بالقاهرة القديمة.وقال القائم على الكنيسة، إن حوض المغطس، من ضمن المعالم الأثرية والسياحية التي توجد داخل الكنيسة، ويقع عند مدخل الجناح الغربي، وتم ترميمه مؤخرًا بالرخام والإضاءة والزجاج "السيكوريت".وأشار إلى أنه قبل إنشاء المغطس كان يذهب جميع المسيحيين للاحتفال على ضفاف نهر النيل، إيمانًا منهم بأن السيد المسيح، قدس كل الأنهار عند نزوله نهر الأردن، وهناك تقليد قديم وهو أن يأتوا بعود من القصب ويضعوا فوقه برتقالة أو "يوستفندي" وفوقها شمعة ويحتفلون على ضفاف النهر وأطلقوا عليه أيضا عيد الأنوار أو عيد الفوانيس نسبة لأبي فانيوس وهي كلمة قبطية معناه الظهور الإلهي.وذكر أن هذا الحوض يوجد في الكنائس الأثرية، ويمتلئ بالمياه ويأتي الناس إليه يوم الغطاس ويغسلون وجوههم وأيديهم ثم يدخلون للقداس ويتباركون، لكن حاليًا الحوض مغطى وغير مستخدم.