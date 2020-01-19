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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أول تعليق من المصرية هايدي محمد على استبعادها من «ذا فويس كيدز»

الأحد 19/يناير/2020 - 09:23 م
هايدي محمد
هايدي محمد
أحمد عبد العزيز
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قالت هايدي محمد، المستبعدة من برنامج "ذا فويس كيدز"، إن حلمها كان أن يصل صوتها للعالم العربي كله، لافتة إلى أنها أخذت صدمة بسبب عدم اختيارها من قبل لجنة "ذا فويس كيدز".

وأضافت هايدي محمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنها ذهبت للبرنامج، حتى يسمع الناس صوتها، لافتة إلى أنها توقعت أن يلف لها "حماقي ونانسي وعاصي"، لأنها كانت تثق في صوتها بدرجة كبيرة.

وأوضحت هايدي، أنها اكتشفت موهبتها في الغناء من خلال غنائها في المدرسة في حفلة عيد الأم، متابعة: "ماما سمعت صوتي في الحفلة، وأنا اشتغلت على نفسي، وآمنت بحلمي".

وواصل: "فخورة باحتفاء العالم العربي بي رغم عدم تصويت لجنة ذا فويس لي، وفوجئت بهم يقولوا احنا خسرناكي".

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