المالية.. «الضرائب» و«الجمارك» و«سك العملة» باقية



أشارت مصادر بوزارة المالية إلى أنه سيتم نقل عدد من موظفى الوزارة خلال العام الجارى، مشيرة إلى أن ذلك سيكون على مراحل، ولن يشمل جميع هيئاتها، حيث سيتم استثناء مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة سك العملة، من عملية النقل.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى تشمل نقل الوزير ونوابه ومستشاريه ورؤساء القطاعات، وعلى رأسها «الموازنة العامة للدولة»، لأنه قطاع حيوى، وفى المقابل سيبقى قطاع «الحسابات الختامية والمديريات» فى المقر الحالى بمدينة نصر.

وبينت أن المبنى الجديد للوزارة فى العاصمة الإدارية يتكون من ٧ طوابق، فضلًا عن الطابق الأرضى والبدروم المكون من طابقين.

ومقر وزارة المالية القديم كان يقع فى شارع «لاظوغلى» بوسط القاهرة، إلى أن تم نقله إلى المبنى الكائن فى مدينة نصر.

