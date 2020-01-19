زياد عقل يطالب بتحالف إقليمي لمواجهة تركيا

طالب زياد عقل، الباحث في مركز الدرسات الاستراتيجية بمركز الأهرام، بضرورة تكوين تحالف دولي إقليمي لوقف طموح تركيا في شرق المتوسط.وأثنى عقل من خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، على اللقاء الثلاثي الذي جمع بين مصر وقبرص واليونان في مصر الفترة الماضية من أجل مناقشة التدخل التركي السافر في شرق المتوسط.وأكد الباحث في مركز الأهرام، أن الفزاعة التي يستعملها أردوغان ضد الأوربيين بفتح الباب أمام النازحيين والهجرة غير الشرعية أمر مبالغ فيه وهو معروف عن السياسة التركية التي تحاول فرض نفسها على المنطقة الأوربية وأن يكون لها دور.