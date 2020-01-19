بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)

بدأ، مساء الأحد، عزاء فتحية عبدالمبدي والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، التي رحلت عن عالمنا، أمس السبت، بعد صراع مع المرض.وتوافد عدد من الفنانين علي مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء، على رأسهم الفنان عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم.كان حسام داغر قد نشر صورة لوالدته منذ يومين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: «يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفى وبدعى وحاسس إن ربنا سامعني، الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا اللى يقدروا عليه خصوصًا بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا وأخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت».