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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق فعاليات مؤتمر برلين بمشاركة الرئيس السيسي

الأحد 19/يناير/2020 - 04:04 م
السيسي
السيسي
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انطلقت فعاليات مؤتمر برلين، اليوم الأحد، بشأن الأزمة الليبية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بجلسة مغلقة لزعماء الدول المشاركة.

يأتى ذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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