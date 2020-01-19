رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة تدعو المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي

الأحد 19/يناير/2020 - 02:36 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
هدى الأمير
طباعة
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الأسرة بالدبابية التابعة للإدارة الصحية بإسنا، ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

و أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال، حيث من المقرر الانتهاء من كل أعمال التطوير بالوحدة في شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الوحدة تخدم حوالي 7 آلاف مواطن، وقالت الوزيرة إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

و تحدثت مع المواطنين وشرحت لهم مميزات المنظومة الجديدة، والتي من المقرر البدء في تطبيقها بالمحافظة شهر مارس المقبل، ودعتهم إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعون الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدة أن الدولة ستتحمل غير القادرين.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالإضافة إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
وزيرة الصحة تدعو المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي
وزيرة الصحة تدعو المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي
وزيرة الصحة تدعو المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي
وزيرة الصحة تدعو المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي
وزيرة الصحة تدعو المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي
وزيرة الصحة تدعو المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة توجه بتوسعة غرف وحدة «الدبابية» بالأقصر

تسجيل 460 ألف مواطن بالتأمين الصحى فى الأقصر

وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى القرنة فى الأقصر

وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعداد للتأمين الشامل (صور)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

قصر باكنجهام يعلن تجريد الأمير هارى وميجان من الألقاب الملكية

منذ حوالي 15 ساعة

مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

منذ حوالي 15 ساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ حوالي 17 ساعة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

رفع أتوبيس سياحى عالق فى منطقة جبل الموتى بسيوة وإنقاذ 48 شخصا

الأرصاد: غدًا أمطار وشبورة مائية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«سبارتاكوس» يتسبب في حشد جماهيري بسوهاج

«من قلب النجع».. اللي ميعقطش يجيب طوب

عروض سينما وورش فنية متنوعة بثقافة سوهاج

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم