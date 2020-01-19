وزيرة الصحة تدعو المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الأسرة بالدبابية التابعة للإدارة الصحية بإسنا، ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.و أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال، حيث من المقرر الانتهاء من كل أعمال التطوير بالوحدة في شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الوحدة تخدم حوالي 7 آلاف مواطن، وقالت الوزيرة إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.و تحدثت مع المواطنين وشرحت لهم مميزات المنظومة الجديدة، والتي من المقرر البدء في تطبيقها بالمحافظة شهر مارس المقبل، ودعتهم إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعون الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدة أن الدولة ستتحمل غير القادرين.يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالإضافة إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.