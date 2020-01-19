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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح معرض للأسر المنتجة بالوادي الجديد

الأحد 19/يناير/2020 - 02:33 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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في إطار زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، افتتحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، معرض جمعيات الأسر المنتجة بالوادي الجديد للحرف اليدوية والبيئة بالممشى السياحي، برفقها المحافظ محمد سالمان الزملوط.

وضم المعرض مجموعة من المنتجات البيئية على رأسها التمور ومنتجات النجيل وزيت الزيتون وكذلك عدد من الحرف اليدوية والمنتجات النسيجية والكليم والسجاد والفخار.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بمستوى المعروضات، مؤكدة علي ضرورة دعم جمعيات الاسر المنتجة في التسويق ووعدتهم بدراسة مشاركة هذه الجمعيات في معارض ديارنا بالمحافظات المختلفة.

وخلال تفقدها المعرض ارتدت وزيرة التضامن شال من المصنوعات الواحاتية يمثل الزي التقليدي للمرأة في الوادي الجديد.

ولدأت القباج، زيارتها للوادى الجديد صباح اليوم، لافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة، وتدشين برنامج فرصة لتشغيل شباب أسر المستفيدين من الدعم.

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