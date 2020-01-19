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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اكتشاف صالة أثرية لمعبد بطلمى بـ6 أعمدة فى سوهاج

الأحد 19/يناير/2020 - 01:38 م
اكتشاف أثري
اكتشاف أثري
محمود عبد العال
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شنت شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة، حملة مكبرة بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، استهدفت عاملا يقيم بدائرة المركز، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه، وتم ضبطه وضبط حفر أثري ينتهي بسرداب، وعثر على صالة أثرية لمعبد بطلمي بعدد 6 أعمدة ترتكز على قواعد من الحجر الجيري عليها رسومات وزخارف.

كان اللواء رضا العمدة، مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تلقى معلومات من مباحث الآثار بسوهاج أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج، برئاسة العقيد أحمد إيهاب مقلد، والرائد محمد أحمد عزالدين ضابط آثار سوهاج، وبرفقته مفتش مباحث المنطقة العميد أحمد رفعت، بالاشتراك مع الرائد إسلام كريم، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، وتم استهداف المتحرى عنه.

وأسفرت الجهود عن ضبط "محمود. إ. ا" 42 سنة عامل ويقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب داخل المنزل، وتم العثور على شواهد أثرية.

وعثر داخل المنزل على حفرة دائرية الشكل بعرض 60 سم متر وعمق 7 أمتار تنتهي بسرداب من الناحية الجنوبية يمتد بطول 20 مترا، وتم العثور على 6 أعمدة كاملة على قواعد من الحجر الجيري عليها رسومات وزخارف، وتم العثور أيضا على جدران من الحوائط من الحجر الجيري.

وبعرض مكان الحفر والتنقيب على لجنة الآثار أكدت أن الحفر بقصد التنقيب، وأن المكان عبارة عن صالة لمعبد يرجع إلى العصر البطلمي، وأوصت اللجنة بتشكيل لجان كل فيما يخصه لبيان ماهية الرسومات الموجودة داخل صالة المعبد وعلى الجدران.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وأعمال التحريات اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد الحصول على القطع الأثرية، تم التحفظ على مكان الحفر والمنزل والمتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 430 إداري مركز شرطة المنشأة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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