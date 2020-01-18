رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يعقوب الشارونى يحذر من كارثة: لا متابعة نقدية لأدب الأطفال

السبت 18/يناير/2020 - 11:04 م
يعقوب الشارونى
يعقوب الشارونى
أحلام عبدالرحمن
طباعة
حذر يعقوب الشارونى، رائد أدب الأطفال فى مصر والعالم العربى، من كارثة تتعلق بأدب الطفل، وهو غياب الدراسات النقدية لأدب الأطفال وغياب المتابعة النقدية.

وقال خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه خلال تحكيمه لمسابقة في أدب الأطفال، قال له أحد أعضاء لجنة الأمناء "أرحتونا هذا العام"، وعندما سأل عن السبب أجاب بأنه للمرة الأولى يتفقوا أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة على الكتب الفائزة، وهو ما لم يحدث من قبل.

وأردف الشاروني:"ليس هناك حد أدنى من الاتفاق على قواعد نقدية، كل واحد يكتب ما يتصوره أنه سليم، لها لابد أن تجري الجامعات دراسات نقدية عن أدب الأطفال، ويجب أن يتم تخصيص جوائز لكتب نقد أدب الأطفال".

ولفت الشاروني، إلى أنه كان محاميًا في هيئة قضايا الدولة، وترك القضاء يتخصص في أدب الأطفال بعدما فاز في مسابقتين، أحدهما أعلن عنها الرئيس جمال عبدالناصر وكان الأول على 200 متقدم للمسابقة في مصر، وأردف:"شعرت أن ربنا منحني موهبة ويجب أن أتخصص فيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قريبًا.. طبعة ثانية من كتاب "الأدوات البصرية لأدب الطفل المصور"

ننشر توصيات مؤتمر أدب الطفل فى اتحاد كتاب مصر

"يعقوب الشاروني".. رائد أدب الأطفال في عيد ميلاده الـ 89

يعقوب الشاروني: رأيت اهتماما حقيقيا بأدب الأطفال في معرض الكتاب

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر يكشف مخططًا إرهابيًا جديدًا للإخوان وخالد علي وبهي الدين حسن بهدف إسقاط مصر

منذ حوالي 12 ساعة

«الأطباء» تحيل 5 قيادات للتحقيق على خلفية حادث طبيبات المنيا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تسريب صوتي: إخواني يعترف بسرقة الجماعة لأموال التبرعات

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج في المنطقة

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

أماني الخياط تفضح الإخوان: «فين الـ12 مليار دولار»؟

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

منوعات

الأمير هاري وميجان يفقدان لقب السمو الملكي

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

ريهانا تنفصل عن صديقها سعودي

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم

«تأملات بين العلم والدين والحضارة» كتاب جديد لـ محمد عبد العال

حكايات ونوادر الإخوان في زمن الحكم والسلطان.. أحدث إصدارات بكري

دعوة خاصة: أول إعلان لمعرض القاهرة الدولي للكتاب