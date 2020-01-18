يعقوب الشارونى يحذر من كارثة: لا متابعة نقدية لأدب الأطفال

حذر يعقوب الشارونى، رائد أدب الأطفال فى مصر والعالم العربى، من كارثة تتعلق بأدب الطفل، وهو غياب الدراسات النقدية لأدب الأطفال وغياب المتابعة النقدية.وقال خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه خلال تحكيمه لمسابقة في أدب الأطفال، قال له أحد أعضاء لجنة الأمناء "أرحتونا هذا العام"، وعندما سأل عن السبب أجاب بأنه للمرة الأولى يتفقوا أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة على الكتب الفائزة، وهو ما لم يحدث من قبل.وأردف الشاروني:"ليس هناك حد أدنى من الاتفاق على قواعد نقدية، كل واحد يكتب ما يتصوره أنه سليم، لها لابد أن تجري الجامعات دراسات نقدية عن أدب الأطفال، ويجب أن يتم تخصيص جوائز لكتب نقد أدب الأطفال".ولفت الشاروني، إلى أنه كان محاميًا في هيئة قضايا الدولة، وترك القضاء يتخصص في أدب الأطفال بعدما فاز في مسابقتين، أحدهما أعلن عنها الرئيس جمال عبدالناصر وكان الأول على 200 متقدم للمسابقة في مصر، وأردف:"شعرت أن ربنا منحني موهبة ويجب أن أتخصص فيها.