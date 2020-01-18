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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

قذاف الدم: حكومة السراج باطلة ولا تمتلك أي شرعية

السبت 18/يناير/2020 - 10:39 م
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
رباب الأهواني
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قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج باطلة ولا تمتلك أى شرعية.

أضاف قذاف الدم، خلال حواره مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هذه الحكومة اشترت نفسها وباعت ليبيا وأعطت المليارات لتركيا وإيطاليا وتنازلت عن أشياء كثيرة لدول لكي تبقى في مكانها.

وأوضح المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أن كل ما حدث عقب أحداث 2011 في بلاده هو غزو للأراضي الليبية، مؤكدًا أن كل ما جاء بهم الغرب هم عملاء لهم.

وأشار إلى أن اتفاق الصخيرات لم يخرج بشيء والشعب فوجئ بحكومة فايز السراج، متابعًا:" البرلمان الليبي لم يوافق على حكومة السراج".

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