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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

المنشاوي: إجراء الانتخابات من عدمه أمر يخص نادى النيابة الإدارية

السبت 18/يناير/2020 - 03:06 م
المستشار عصام المنشاوي
المستشار عصام المنشاوي
محمد عيسي
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أصدر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بيانًا خاصًا إلى أعضاء النيابة الإدارية.

ونص البيان على: "أنه في ضوء تلقي رئاسة الهيئة خطابا مكتوبا من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتاريخ 14 يناير الجاري، بوصفها الجهة الإدارية المختصة بشئون الجمعيات الأهلية، والموضح بعدم جواز عقد جمعية عمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد لنادي النيابة الإدارية وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 1492019، وما استتبعه من إحاطة مجلس إدارة النادي بمضمون الخطاب مع تكليف مجلس رئيس النيابة لإدارة النادي باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن تطبيقا للقانون".

وأشار البيان الصادر من رئاسة النيابة الإدارية للأعضاء إلى أن مجلس النادي وشأنه في إجراء الانتخابات من عدمه في ضوء أحكام القانون.

كان مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة تداعيات طلب التضامن الموثق في خطاب رسمي موجه للمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والصادر من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

وطالب الخطاب بوقف الانتخابات المقررة لنادي مستشاري النيابة الإدارية، المقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل؛ لحين صدور لائحة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وتقنين أوضاع النادي.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية هي انتخابات تجديد كلي، على خمسة عشر مقعدًا بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادي، وذلك بعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة بدءًا من الثلاثاء 26 نوفمبر، حتى 3 ديسمبر 2019.

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