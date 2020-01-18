رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

السبت 18/يناير/2020 - 01:47 م
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
ا ش ا
طباعة
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية (برلين)، للمشاركة في مؤتمر "برلين" بشأن الأزمة الليبية الذي يعقد غدًا الأحد ويحضره ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المعنية بالأزمة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.

ويشارك في المؤتمر كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس التركي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس حكومة الوفاق، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي حول حدود مصر مع ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

«المسمارى»: قرار غلق الموانئ النفطية قرار شعبى ونحن نحترمه

منذ حوالي 5 ساعات

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

منذ يوم

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

29 فبراير الحكم في الدعوى تطالب بإدراج أردوغان على قوائم الإرهاب

الرئيس يجتمع مع المجلس الاستشاري لعلماء مصر.. ويوجه بدراسة مقترحاتهم

طلب إحاطة جديد في البرلمان: الصحة أهملت السلامة المهنية للأطباء

قريباً.. جنايات القاهرة تحدد جلسة لنظر قضية رشوة مجلس الدولة

منوعات

«سبيس إكس» تنهي تجاربها قبل استئناف رحلات للفضاء

وفاة أقصر رجل فى العالم

التنين الراقص.. حفرية تظهر اختلاف الديناصورات

دراسة: احترس من قطتك قد تلتهم جسدك

كشكول

طلاب الثالث الإعدادي "الامتحان صعب بس يتحل"

مدير عين شمس يتفقد لجنتين النعام والناصرية في امتحانات الإعدادية

"أمهات مصر": اختلاف الآراء حول امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات

514 ألف طالب يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ للثاني الثانوي إلكترونيًا

إسلام سياسي

تطورات جديدة داخل الكونجرس لإصدار قانون لاعتبار "الإخوان" تنظيم إرهابي

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان في يناير ٢٠٢٠

وائل غنيم لـ عزام التميمي: "قولي من يطعم فمك ويمولك"

وائل غنيم يفضح محمد علي: قاعد في اسبانيا يكلم هربانين في قطر وفاكرين هيحركوا 100 مليون

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

18 بطرس غالي.. «عاش هنا» الشهيد إبراهيم الرفاعي

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى