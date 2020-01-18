السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية (برلين)، للمشاركة في مؤتمر "برلين" بشأن الأزمة الليبية الذي يعقد غدًا الأحد ويحضره ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المعنية بالأزمة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.ويشارك في المؤتمر كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس التركي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس حكومة الوفاق، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.