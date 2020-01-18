حبس «ديلر القطارات» 4 أيام على ذمة التحقيق في الأقصر

قررت نيابة بندر الأقصر، اليوم السبت، حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لضبطه متلبسا بحوزته 50 فرش حشيش، حاول تهريبها على متن قطار قادم من القاهرة ومتجه نحو محافظة أسوان، قبل إلقاء القبض عليه.أحداث الواقعة بدأت بقيام رئيس مباحث السكة الحديد بمحطة القطارات بالأقصر والقوة المرافقة له، بتفقد الحالة الأمنية بالقطار رقم ٨٣٢ القادم من القاهرة والمتجه نحو محافظة أسوان، وذلك للاطمئنان على سلامة الراكبين، والسيطرة على الحالة الأمنية، والتصدي لأية محاولة لمخالفة القانون، وخلال عملية التفقد اشتبهت القوى الأمنية باحد الركاب يدعى "ع. م.ع.م" يبلغ من العمر ٢٠ عامًا، لا يعمل، ومقيم بمنطقة دشنا التابعة لمحافظة قنا.وبفحص حقيبة الشاب عثر بداخلها على عدد من قطع الملابس مخبأ أسفلها ٥٠ فرش حشيش، بوزن ١٠ كيلوجرام، وتبين أن المتهم كان متجهًا لتسليمها في أسوان.تم ضبط المتهم، والتحفظ عليه داخل ديوان قسم مباحث السكة الحديد، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم ٧٥٠ إداري القسم، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد القانوني.