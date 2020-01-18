حاولت الانتحار من أعلى كوبري الساحل: أهلي منعوني من الخروج

استمعت النيابة العامة لأقوال سيدة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى كوبري الساحل، وأكدت أنها أقدمت على ارتكاب هذا الفعل بسبب تعدي أهلها عليها بالضرب الدائم ومنعها من الخروج، فضلا عن رفضهم إتمام تعليمها.على الجانب الآخر استمعت النيابة إلى أقوال أهل السيدة الذين أكدوا أنهم فعلوا ذلك بدافع الغيرة والخوف عليها، خاصة أنهم يسكنون منطقة شعبية.وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة بقيام ابنة أخيه 18 سنة ربة منزل، بإلقاء نفسها بمياه النيل من أعلى كوبري الساحل.وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لمكان البلاغ، حيث تمكنت من انتشال المذكورة على قيد الحياة بحالة إعياء بسيطة أسفل كوبري روض الفرج، وتم إسعافها بواسطة سيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.وبسؤالها أقرت أنها ألقت نفسها بمياه نهر النيل إثر خلافات عائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.