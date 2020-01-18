الأمم المتحدة: رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خدمة للدول النامية

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليو زنمين، أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين فرصة كبيرة لخدمة شعوب العالم والدول النامية على وجه الخصوص.وأعرب زنمين، اليوم السبت، عن ترحيب الأمم المتحدة بالتعاون مع المملكة في مختلف المجالات، وتقديم الدعم والمشورة لإنجاح رئاستها لأهم مجموعة اقتصادية في العالم لتحقيق النتائج المرجوة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، (الشربا) السعودي لمجموعة العشرين فهد بن عبدالله المبارك، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين.واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - التعاون الوثيق بين ‫المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة وإيجابية، والسبل الكفيلة لتعزيز هذا التعاون في ظل رئاسة ‫المملكة لمجموعة العشرين.