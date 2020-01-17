صالح العراقى يعلن انطلاق التظاهرات المليونية فى بغداد

أكد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، انطلاق «التظاهرات المليونية» المزمع تنظيمها يوم الجمعة.وقال العراقي في منشور له، عبر تويتر، إن تظاهرات يوم الجمعة: «مليونية لكنها يجب أن لا تكون كسابقاتها بل أكبر وأكثر عددًا؛ لأنها تحدد مصير الوطن وسيادته واستقلاله وحريته».وأضاف: «شكرًا لمن يساند وطنه، والغفران لمن لا يساند وطنه، وبهاشتاج #زحف_مليونية نحو #السيادة_والاستقلال».يشار إلى أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا، خلال الفترة الماضية، لمليونية ضد الوجود الأجنبي في البلاد، في أعقاب تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.