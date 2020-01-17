مبعوث الرئيس الصينى يشارك فى مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن مبعوثًا خاصًا للرئيس الصينى، سيحضر مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده بعد غد الأحد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ - في تصريح اليوم الجمعة - إن يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية باللجنة المركزية للحزب، سيشارك في المحادثات الخاصة بالأزمة الليبية بناء على دعوة من الجانب الألمانى.