خبير دولى: أردوغان شخص فوضوى

قال جمال رائف، المتخصص في الشأن الدولي، إن الرئيس التركي طيب أردوغان شخص فوضوي، ويجد في الفوضى مجالًا رحبًا في نشر الميليشيات التي يعتقد أنها ستساعده في تحقيق حلمه المستحيل بتشكيل خلافة عثمانية.وأضاف رائف، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن أردوغان يعرقل المسار السياسي في ليبيا، لرغبته في استمرار الفوضى ليتمكن من السيطرة على البترول الليبي، منوها بأن سياسات أردوغان أصبحت عبئًا على المنطقة.ووصف الرئيس التركي بهتلر الإعلام الجديد، مشيرًا إلى أن أردوغان يسعى لاستخدام أدواته وقنواته الإعلامية لتزييف الواقع، والسيطرة على العقول، مشيدًا بوعي المصريين وعدم انسياقهم وراء ما تبثه قنوات الإخوان من شائعات.