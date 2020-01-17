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عالم

كاتب كردي: المعارضون في سوريا تحولوا إلى مرتزقة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:27 م
الكردى محمد أرسلان
الكردى محمد أرسلان
مروة عنبر
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علق الكاتب والإعلامى الكردى محمد أرسلان، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول بناء مستوطنات جديدة في الشمال السوري، بجانب إرسال العشرات من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية.

وقال أرسلان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه منذ ارتماء المعارضة السورية في أحضان أردوغان راحت تنفذ أجندته.

وأضاف أرسلان أن المعارضة من كل الفصائل وإن اختلفت مسمياتها تحولت إلى مرتزقة لا يهمها إلا جمع الثروة وابتعادها عن الثورة الحقيقية.

وتابع أرسلان، لذلك لا يمكننا أن نقول أنه يوجد في سوريا ثمة معارضة سوى أنها تحولت إلى إرهابيين ومرتزقة كانوا في سوريا والآن في ليبيا.

وأكد أرسلان أن هؤلاء المرتزقة لا تمتلك أى أجندات سياسية هدفها الشعب إن كان في سوريا أو ليبيا، ما قامت به المرتزقة في سوريا من قتل وتهجير وسرقة وفساد ونحر الرؤوس سوف نرى هذه الأفعال بكل تفاصيلها في ليبيا أيضا، لأن ما تفعله لا يمت لا للإنسانية ولا للإسلام بأي شيء.

وشدد أرسلان على أن هذا ما يريده أردوغان من المرتزقة بأن يكونوا رأس حربة في حروبه العبثية العثمانية في أي مكان يتوجه له.

وتابع أرسلان، "ستسقط المرتزقة في ليبيا ولن تنجح في تنفيذ أجندات اردوغان، كما فشلت في سوريا بكل معنى الكلمة".

وأوضح أرسلان أن أسلوب أردوغان بترغيب المرتزقة بالمال والجنسية التركية ما هو إلا محاولة منه لاستمالتهم في هذه الحروب التي لن تنتهي إلا بالقضاء على الراعي والمرشد الرسمي للإرهاب وهو أردوغان بحد ذاته، متابعا هذا ما سيفعله المقاومون إن كان في ليبيا وسوريا أيضا.

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