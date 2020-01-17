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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الكاثوليكية» تنتهي من قانون الأحوال الشخصية.. والأنبا باخوم: يحترم الطوائف

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:18 م
مجلس البطاركة والأساقفة
مجلس البطاركة والأساقفة
مونيكا جرجس – ماريان رسمي
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اختتم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اجتماعاته نصف السنوية، بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، أمس الخميس، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، ومشاركة لبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، نائب رئيس المجلس، والآباء مطارنة وأساقفة الإيبارشيات الكاثوليكية في مصر.

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، والمعاون البطريركي، إن الاجتماعات بدأت بكلمة الأنبا إبراهيم اسحق والتي هنأ فيها أعضاء المجلس بالأعياد الميلادية والعام الجديد، ثم تحدث عن أهمية عمل الروح القدس الذي ولد الكنيسة في العنصرة، ويثبتها، ويقويها، ويشجعها، كما يعزيها ويدافع عنا، ولهذا من المنطقي ألا نعطل عمل التقديس، بل يجب علينا أن نظهر هذا الروح في التعاون والشركة بيننا.

وأضاف أنه شارك سفير الكرسي الرسولي وممثل قداسة البابا فرنسيس رئيس الأساقفة المطران نيقولا تيفينان، في الاجتماعات وأعرب في كلمته عن سعادته بثقة قداسة البابا فرنسيس بتعينه سفيرًا في مصر، لتشجيع كل المصريين على الاستمرار في العمل من أجل السلام، والاتفاق، وبصفة خاصة لإعطاء العالم مثلًا بليغا على هذا السلام الممكن، وهذا الوفاق الممكن، وإن كانت العائلة المقدسة قد لجأت إلى أرض مصر، فذلك لأنها وجد فيها السلام والملاذ.

وأعلن الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، والمعاون البطريركي، أن الكنيسة الكاثوليكية انتهت من دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية ليتم تسليمها إلى الجهات المختصة.

وقال الأنبا باخوم في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه سيتم تسليم القانون في أقرب وقت للجهات المختصة عقب إنتهاء الكنيسة الكاثوليكية من القانون ودراسته، مضيفًا أن قانون الأحوال الشخصية الموحد يحترم أولا جميع الطوائف المسيحية، بالإضافة إلى أن القانون يحترم التنوع بين الكنائس المسيحية، واختلافات العقائد بين الكنائس المختلفة فهو قانون يحترم الجميع.

أما المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية فأكد أن أسباب الطلاق لدى الكنيسة الأسقفية هي الزنا، العصاب " الجنون"، والهجر لأكثر من 3 سنوات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أسباب الطلاق ايضًا هي تغيير الدين، العنة، تكرار الضرب والعنف ضد الزوجة، الشذوذ الجنسى ودفع الزوجة لممارسة الفجور.

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