حركة تعيينات جديدة في قيادات «الغد»

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرارًا بتعيين رجل الأعمال مجدي مسعود نائبا لرئيس حزب الغد للتنمية والتجارة.و"مسعود" ابن محافظة القليوبية ويشغل منصب عضو منتدب لمجموعة شركات الكنانة لتكرير واستخلاص الزيوت بمدينة السادات الصناعية، ويعمل أيضا مديرا لشركة الكنانة لاستخلاص الزيوت النباتية بالسادس من أكتوبر.وأضاف "موسي"، في بيان له اليوم، أنه تم تعيين كمال عثمان مخلوف نائبا لرئيس حزب الغد لشئون القبائل المصرية والعربية، و"مخلوف" هو محاسب ورئيس رابطة أبناء الصعيد بالقاهرة الكبري ورئيس لجنة فض المنازعات بالجيزة، كما تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس أمانة القبائل المصرية والعربية.ويستكمل حزب الغد تشكيل هيكله التنظيمي ولجانه المحلية والمركزية استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة، ويستكمل بناء اللجنة المحلية والإقليمية، استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة.