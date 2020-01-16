البورصة التركية تعود للانخفاض بعد ارتفاع مؤقت

بعد الارتفاع الكبير الذى شهدته البورصة التركية الفترة السابقة لتصل إلى 121.804.10 نقطة، بدأت مرة أخرى فى الانخفاض لتغلق تعاملات يوم أمس، بانخفاض 0.45 في المائة، إلى 20.873.32 نقطة.وكان مؤشر BIST 100 قد ارتفع لمستوى قياسي، ليكون سببًا فى أرباح البيع، ثم يتعرض بعد ذلك لانخفاض بتراجع 550.02 نقطة إلى 120.873.32 نقطة، ليكون مجموع قيمة التعاملات هو 6.6 مليار ليرة تركية.