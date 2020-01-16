صافيناز تطير إلى روسيا (صورة)

غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، الراقصة صافيناز متوجهة إلى موسكو، فى زيارة تستغرق عدة أيام تعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال الأدوار السينمائية التى ستقوم بها فى بعض الأفلام خلال الفترة المقبلة.وقد غادرت صافيناز على متن طائرة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، حيث تم إنهاء إجراءات سفرها بصالة كبار الزوار التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوى، وقام العديد من العاملين والمسافرين بالتقاط الصور التذكارية معها.وكانت الراقصة صافيناز قد قامت، خلال السنوات الماضية، بدخول المجال السينمائى، حيث حظيت بشهرة واسعة للغاية، وتشهد أفلامها إقبالا كبيرا من جانب المشاهدين بدور السينما، كما تحرص الفنادق السياحية الكبرى بالقاهرة على التعاقد معها لإحياء بعض الفقرات الاستعراضية.