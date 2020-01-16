أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

قال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضروات والفواكه في الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات شهدت حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الخميس.وأضاف النجيب، لـ«الدستور»، أن أسعار الخيار سجلت سعر الكيلو 3.5 جنيه، بينما استقر أسعار كيلو الطماطم عند 4 جنيهات، كما وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 6 جنيهات.وسجل سعر سعر القلقاس عند 10 جنيهات ووصل سعر قطعة الكرنب إلى 10 جنيهات.كما تترواح أسعار قطعة القرنبيط من 10 إلى 15 جنيها ووصل سعر كيلو الفول الأخضر إلى 10 جنيه، وبدأ سعره في بعض المحال التجارية من 6.5 جنيه، كما تستقر أسعار البامية حتى تصل إلى 8 جنيهات للكيلو.بينما تغيرت أسعار البطاطس ووصل سعر الكيلو إلى 5 جنيهات ووصلت أسعار البسلة إلى 7 جنيهات للكيلو جرام، كما سجل سعر كيلو الباذنجان 4 جنيهات.