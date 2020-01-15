الكوميديا تسيطر على بوستر «يوم إيه يوم لأ» لزياد برجى





كما يقدم أغنيتين لنانسي عجرم، الاثنتان من كلمات أحمد ماضي، وألحان برجي، وتوزيع هادي شرارة، أحداهما باسم "بأول أيامه".

سيطرت الكوميديا على بوستر فيلم "يوم إيه يوم لأ" للمطرب زياد برجي صاحب أغنية "شو حلو"، وقررت الجهة المنتجة طرح الفيلم بدور العرض يوم 6 فبراير المقبل، بالتزامن مع التحضير لاحتفالات عيد الحب العالمي."يوم إيه يوم لأ" يشارك في بطولته الفنان الكوميدي هشام حداد، إلى جانب عدد من الممثلين بينهم ميا سعيد وسلطان ديب، وهو من إخراج نبيل لبّس، وتأليف رافي وهبي، وإنتاج "فالكون فيلمز" لصاحبها صبحي سنان.يذكر أن آخر أعمال زياد برجي الفنية مشاركته مع الفنانتين اللبنانيتين إليسا ونانسي عجرم، حيث يعمل على أغنيتين لإليسا، الأولى "حبة اهتمام" وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثانية لبنانية من كلماته وألحانه وتوزيع هادي شرارة، ولم يتم اختيار اسمها إلى الآن.