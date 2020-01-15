التحريات تكشف ملابسات حريق مركب بنهر النيل فى الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اشتعال النيران في مركب عائم بنهر النيل بالجيزة، حيث تبين أن الحريق نشب بسبب عقب سيجارة.



وأضافت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن المركب المحترق مهجور منذ فترة طويلة ولا يعمل، وأن الحريق نشب في البداية بكمية من المخلفات بجوار المركب، ثم امتد لجسم المركب والتهم جزء منه حتى تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماده دون إصابات أو خسائر في الأرواح.



كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا باندلاع حريق في مركب وسط النيل بالجيزة، وانتقلت على الفور قوات الدفاع المدني مدعمة بالإنقاذ النهري ولانشات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها.