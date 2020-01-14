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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلماني: يوجد تزوير في أوراق توثيق الزواج

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:14 م
البرلماني إيهاب
البرلماني إيهاب الخولي
سناء إسماعيل
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قال النائب البرلماني إيهاب الخولي، إن مشروع القانون الذي ينظم عمل المأذونين، وينظم ديناميكية وآليات الزواج.

وأضاف الخولي خلال لقائه في برنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر وبسمة وهبة، المذاع عبر فضائية «on e»: «يوجد حالات تزوير في الأوراق المطلوبة لتوثيق الزواج، وتؤدي إلى اضطراب في المجتمع فكان لابد من التدخل للحفاظ على حقوق المرأة».

وانفعل إسلام عامر نقيب المأذونين، على مقولة إن هناك زواج يتم دون الشهادة الطبية، مؤكدًا أنه لا يتم الزواج دونها ولكنها يتم التلاعب فيها، متسائلًا ما الفائدة من ورقة مقدمة دون الخضوع للفحوصات الطبية والمسئولة عنها وزارة الصحة.

وتابع النائب إيهاب الخولي أن هناك حالات كثيرة يتم التلاعب فيها شهادة التسنين المقدمة من الصحة وتقضي في النهاية بزواج طفلة.

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