برلماني: «بعيط من 4 سنين لوزيرة الصحة علشان تزور مستشفى بولاق الدكرور»

استنكر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رد وزيرة الصحة الدكتوة هالة زايد على استجوابه، بأن 100% من مواطني حي بولاق الدكرور، يحصلون على خدمات صحية من وزارة الصحة، قائلًا: "وهل ده يعقل؟".



وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لو 100% بيحصلوا على خدمات صحية، يبقى معندناش مشكلة، لكن احنا عندنا مستشفى بولاق الدكرور مهملة بلا أطباء وبلا مستلزمات طبية، وبعيط للوزيرة من 4 سنين عشان تزور المستشفى".



ولفت إلى أن وزيرة الصحة لم ترد عى ملاحظاته حول تردي الأوضاع في مستشفى بولاق دكرور، التي وصل الأمر لوجود مزرعة كلاب في المستشفى، وقالت الوزيرة تصريحات بعيدة عن وضع المستشفى.



وأردف النائب: "الوزيرة تعهدت بتطوير المستشفى بالكامل".



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام، بمبلغ 150 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة 2019-2020 لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بكل محافظات الجمهورية.

