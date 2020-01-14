حقيقة فبركة الإخوان فيديو تجاهل السلطان هيثم للشيخ محمد بن زايد

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن حقيقة تزوير الإخوان فيديو مصافحة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.



وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن ما حدث أن الشيخ محمد بن زايد بعد تعزيته للسلطان هيثم بن طارق في وفاة السلطان قابوس، هم بالرحيل، وقام السلطان هيثم ليودعه.



واستكمل أن الإخوان اجتزأوا الفيديو وروجوا جزءًا منه على أنه تجاهل من السلطان هيثم للشيخ محمد بن زايد، وهذا غير صحيح على الإطلاق.



واستكمل الباز، أن استهداف الإخوان لدولة الإمارات سببه أنها كانت من أوائل الداعمين للدولة المصرية بعد 30 يونيو.

