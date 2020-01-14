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الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حقيقة فبركة الإخوان فيديو تجاهل السلطان هيثم للشيخ محمد بن زايد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:55 م
لقطه من الفيديو
لقطه من الفيديو
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن حقيقة تزوير الإخوان فيديو مصافحة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن ما حدث أن الشيخ محمد بن زايد بعد تعزيته للسلطان هيثم بن طارق في وفاة السلطان قابوس، هم بالرحيل، وقام السلطان هيثم ليودعه.

واستكمل أن الإخوان اجتزأوا الفيديو وروجوا جزءًا منه على أنه تجاهل من السلطان هيثم للشيخ محمد بن زايد، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

واستكمل الباز، أن استهداف الإخوان لدولة الإمارات سببه أنها كانت من أوائل الداعمين للدولة المصرية بعد 30 يونيو.

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