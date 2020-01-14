الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
حفتر يرفض مشاركة تركيا فى الإشراف على وقف إطلاق النار

عالم

المخابرات البريطانية: الحكومة مولت رويترز خلال عقدين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:13 ص
وكالة رويترز
وكالة "رويترز"
أ ش أ
طباعة
كشفت وثائق سرية تابعة للاستخبارات البريطانية الخارجية (إم أي 6)، عن قيام الحكومة البريطانية خلال العقدين 1960 و1970، بتمويل وكالة "رويترز" للأنباء في محاولة دعائية ضد الحكومة السوفيتية في فترة الحرب الباردة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة استغلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كغطاء لإخفاء تمويلها لصحفيي رويترز.

وأظهرت الوثيقة التي حملت عنوان "تمويل رويترز من حكومة صاحبة الجلالة" وتعود إلى العام 1969 ونشرتها صحيفة "ذا هيل"، إن رعاية المصالح لحكومة صاحبة الجلالة يجب أن تكون محل اعتبار.

يأتي ذك في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي بإسم مؤسسة "رويترز" ديفيد كروندويل في بيان الاثنين إنه كان أمرا معتادا للمؤسسات الإعلامية أن تلقى الدعم من الحكومات في هذا الوقت.

وقال "إن العديد من مؤسسات الإعلام تلقت صورة من الدعم الحكومي بعد الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أنه بالعام 1969 لم نكن نلتزم بمبادئ الثقة.

وتضم "مبادئ الثقة" التابعة لمؤسسة رويترز والتي تم وضعها عام 1984، المحافظة على الاستقلال والنزاهة والحرية من التحيز في جمع ونشر المعلومات والأخبار

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

كيف تسبب الإخوان فى وفاة السجين مصطفى قاسم؟

منذ حوالي 16 ساعة

«ليلة حمراء».. القصة الكاملة لقتيلة السيدة زينب

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار رئيس حزب أردوغان يدعو لـ«الجلوس مع مصر»

منذ حوالي 14 ساعة

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

الصور

image description

حمادة هلال ينعى مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

تامر حسني يحضر عزاء مدير أعمال الكينج (صور)

image description

نجوم الفن والمجتمع في عزاء مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

نجوم الفن يؤازرون الكينج في عزاء زوج شقيقته

image description

يسرا تعزي محمد منير في زوج شقيقته

الأكثر قراءة

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

كيف تسبب الإخوان فى وفاة السجين مصطفى قاسم؟

أول رد من تعليم الشرقية على «أحضان المدرسة»

صحفى يهدد نانسى عجرم وأسرتها بالقتل.. فيديو

انفوجرافيك

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

بـ«التنويم المغناطيسى».. علاج جديد للقولون العصبى

علاج جديد للسرطان بطريقة الإشعاع

روتين جديد يجنبك الإصابة بالزهايمر

اكتشاف بكتيريا خارقة تهدد البشرية

الرئيس نيوز

حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا

البرلمان الليبي: جولة المفاوضات في موسكو انتهت دون اتفاق

بدء اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري

أحمد موسى: قطر بتشترى السلاح وترميه

منوعات

رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع كيكى سيتين خلفًا لفالفيردى

تحويل طائرة بوينج إلى مكتبة للأطفال في مكسيكو سيتي

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

دراسة: مشاهدة الأفلام في السينما مفيدة للجسد والمخ

كشكول

خبير أمريكي يجري عملية إصلاح "فتق إربي" لشاب في المستشفى التعليمى بطنطا

دكتورة التحرش بجامعة أسوان تروي تفاصيل الواقعة

"أيمن عاشور" يتفقد الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة

برلماني عن واقعة التحرش بدكتورة أسوان: "الطالب قد يكون مظلومًا"

إسلام سياسي

قمة فرنسية لتعزيز مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا

الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد السيدة سكينة...والليلة الختامية ٢٢يناير

الرفاعية تتهم الشيعة بالوقوف وراء حملة إسقاط الأعلى للصوفية ... والهاشمى يرد :اتهامات باطلة

قائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف صفقات داعش وأردوغان

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
حادث الطائرة الأوكرانية يجدد أحزان المصريين
القس. رفعت فكرى
الدين وخدمة الإنسان
لواء.حمدى البطران
تحية لرجال الشرطة فى عيدهم
لواء. محسن الفحام
أردوغان.. والإخوان
المزيد

الثقافة

«ثقافة الغربية» تحذر من مخاطر التلوث البيئى

محمد توفيق: «على وصفية.. قصة حب» أثبتت أن التاريخ هو المستقبل

تفاصيل الأمسية الثانية من ملتقى القاهرة الدولى الخامس للشعر العربى

وزيرة الثقافة: السيسي وجه بنشر الفعاليات بأنحاء الجمهورية