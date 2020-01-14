المخابرات البريطانية: الحكومة مولت رويترز خلال عقدين

كشفت وثائق سرية تابعة للاستخبارات البريطانية الخارجية (إم أي 6)، عن قيام الحكومة البريطانية خلال العقدين 1960 و1970، بتمويل وكالة "رويترز" للأنباء في محاولة دعائية ضد الحكومة السوفيتية في فترة الحرب الباردة.



وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة استغلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كغطاء لإخفاء تمويلها لصحفيي رويترز.



وأظهرت الوثيقة التي حملت عنوان "تمويل رويترز من حكومة صاحبة الجلالة" وتعود إلى العام 1969 ونشرتها صحيفة "ذا هيل"، إن رعاية المصالح لحكومة صاحبة الجلالة يجب أن تكون محل اعتبار.



يأتي ذك في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي بإسم مؤسسة "رويترز" ديفيد كروندويل في بيان الاثنين إنه كان أمرا معتادا للمؤسسات الإعلامية أن تلقى الدعم من الحكومات في هذا الوقت.



وقال "إن العديد من مؤسسات الإعلام تلقت صورة من الدعم الحكومي بعد الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أنه بالعام 1969 لم نكن نلتزم بمبادئ الثقة.



وتضم "مبادئ الثقة" التابعة لمؤسسة رويترز والتي تم وضعها عام 1984، المحافظة على الاستقلال والنزاهة والحرية من التحيز في جمع ونشر المعلومات والأخبار