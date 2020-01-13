برلماني يطالب وزير الكهرباء بالاستعانة بخبراء لتخفيض الأسعار

ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، شمال المنيا، بشأن تخفيض أسعار الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء.



وأوضح أبو طالب، خلال مناقشة طلبه اليوم، أنه رغم التقدم الكبير فى مجال الكهرباء وتصدير جزء منها ولكن يعاني العديد من المصريين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط في الآونة الأخيرة من ارتفاعا ملحوظا في فواتير الكهرباء بما يزيد عن الضعف في بعض الأحيان.



وأضاف "أبو طالب" أن هذه الزيادة غير مبررة وخاصة بعد الحديث عن تراجع أسعار المحروقات كان من الطبيعي تخفيض أسعار الكهرباء ولكن حدث العكس مما أدى إلى زيادة حالة الغضب بين المواطنين مما زاد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



وطالب البرلماني من الحكومة سرعة الاستعانة بالخبراء والمختصين لاتخاذ خطوات جادة لتخفيض سعر الكهرباء للمواطنين، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



كما طالب "أبو طالب" بتخفيض أسعار الكهرباء للمزارعين بصفة عامة، وذلك لارتفاع أسعار الكهرباء والتي قيدت الفلاح المصري وأدت إلى ترك أغلب المستثمرين فى مجال الزراعة والمزارعين لاستصلاح الأراضي الصحراوية وزرعها مما يضعف التنمية الزراعية في مصر وهذا لا يتوافق مع سياسة الدولة ضمن تنمية مصر والارتقاء بشأنها في التنمية الشاملة.