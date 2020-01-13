رمضان عبدالمعز: الزوج الصالح يتحمل أذى زوجته (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الزوج الصالح الذى يتقى الله فى زوجته ويعاشرها بالمعروف، لافتا إلى أن صلاح الزوج مقصود به ليس فقط كف الأذى عنها، وإنما تحمل الأذى منها.



وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "لازم تتحمل زوجتك مهما تفعل، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت عندما تغضب من النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تقول له ورب إبراهيم".