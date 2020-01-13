راندا حافظ مع عبدالباسط حمودة في بوستر فيلم «جومانجي»

نشرت المطربة راندا حافظ، صورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" رفقة المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، وهي دعاية لأغنية جديدة بعنوان "الدنيا غابة" بمشاركة مطرب ثالث لم تصرح راندا باسمه وتركتها للجمهور يتوقع من هو المطرب.



وظهرت راندا وعبدالباسط على بوستر بصورة كارتون ثلاثية الأبعاد من تصميم الرسام شادي عبدالسلام والصورة تعد النسخة العربي من بوستر لعبة فيلم الأكشن والمغامرة الشهير "جومانجي"، الأغنية من إنتاج شركة "B.ICON".



يذكر أن آخر أعمال راندا حافظ كان ألبوم "أكتر وحدة مبسوطة" من إنتاج شركة "روتانا" وضم ٩ أغان تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين بينهم أمير طعيمة وأحمد صلاح حسني وأحمد إبراهيم.