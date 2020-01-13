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سياسي

برلمانى يطالب باستدعاء وزير النقل بسبب توقف ميناء بورتوفيق

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:05 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد كمال
عائشة حسن
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تقدم النائب عبد الحميد كمال، بطلب إحاطة عاجل واستدعاء لوزير النقل، بسبب استمرار توقف ميناء بورتوفيق البحري بالسويس، رغم الإعلان أكثر من مرة عن تفعيله وعمله دون تنفيذ على أرض الواقع، بالرغم من ملايين الجنيهات التي صرفت عليه للتطوير خلال الأعوام السابقة.

وأضاف النائب، فى طلبه أنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس برجاء توجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء وزير النقل ورئيس الوزراء حول عدم تشغيل ميناء بورتوفيق، رغم ما حدث له من تطوير صرف عليه عشرات الملايين من الجنيهات لتطوير صالات الركاب والرحلات وتجهيز الميناء بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بأمن الموانئ وصالات تسهيلات إجراءات الركاب والخدمات الخاصة بالمواطنين والأمتعة الخاصة بهم.

وتابع النائب: "عقدت اللجنة العليا لتطوير الموانئ المصرية برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وما زال حتى الآن ميناء بورتوفيق بالسويس متوقفًا والذي كان يستقبل حجاج بيت الله الحرام والعائدين والمسافرين للعمرات فضلًا عن استقبال مئات الألوف من الركاب سنويًا".

واستطرد: "أصبح الميناء مهملا من قبل هيئة موانئ البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة العاطلين فى السويس، حيث توقف العمل لكل قطاعات خدمات الميناء من أصحاب لنشات بحرية وعمال التوريدات والتوكيلات الملاحية، حتى حاملي الأمتعة والسائقين وأصحاب المهن الأخرى المتعلقة بالميناء، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية بالسويس".

وطالب بتحويل الطلب إلى لجنة النقل والمواصلات وعقد اجتماع طارئ لمناقشة الموضوع لأهميته لشعب السويس وأنه تقدم بأكثر من بيان عاجل وطلب إحاطة منذ عام 2016 حول هذا الموضوع لوزراء النقل السابقين ورئيس الحكومة السابق والحالي ويطالب بحل جذري للموضوع.

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