قيادي بالوفد: التوعية بالشأن العام دور الدولة والإعلام والأحزاب

أكد إبراهيم الشريف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أهمية التثقيف والتوعية للشباب في مختلف المجالات، لافتا إلى أن التوعية بالشأن العام دور أصيل للدولة والإعلام وكذلك الأحزاب السياسية.



وأكد أن حزب الوفد حريص على عقد العديد من الندوات في مختلف محافظات مصر خاصة فيما يتعلق بحروب الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن حزب الوفد يعمل دائما على مساندة الدولة المصرية.



جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم تحت عنوان "دور الأحزاب السياسية في التثقيف والتوعية بقضايا الشأن العام" وأدارها الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور هشام عبد العزيز الذي ألقى كلمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي ألقى كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والأستاذ عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد من رؤساء الأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورؤساء المؤسسات الصحفية والخبراء الاستراتيجيين والأمنيين.